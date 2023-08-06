После попытки РФ атаковать ракетами Хмельницкая ОВА отчиталась о качественной работе ПВО

В результате российской ракетной атаки вечером 5 августа в Хмельницкой области обошлось без жертв и пострадавших, а украинская противовоздушная оборона успешно отработала по вражеским целям. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

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По данным ОВА, вечером 5 августа прогремела серия взрывов в одной из общин области. Власти Хмельницкой области поблагодарили силы ПВО за "качественную работу". Информации о количестве сбитых вражеских ракет пока нет.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

"Самое важное, что пострадавших от атаки нет", – добавили в ОВА.

Информации о "прилетах" или работе ПВО в Староконстантинове, где находится военный аэродром ВСУ, пока тоже нет. Во время пусков российских ракет Воздушные силы сообщали, что "Кинжалы" летят именно в этом направлении. 26 июля на этот аэродром уже были направлены крылатые ракеты России и четыре "Кинжала". Тогда над Староконстантиновым работала ПВО, на город падали обломки.

Сегодня РФ била по Украине "Кинжалами" и "Калибрами". Пуски ракет были в том числе на территории Беларуси. Взрывы звучали в Хмельницкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Позже Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по Мотор Сичи в Запорожье и по Хмельницкой области. Часть ракет сбила ПВО.

Также вечером 5 августа россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.

В этот же вечер оккупанты запустили по Украине группы ударных беспилотников.

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