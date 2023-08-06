Після спроби РФ атакувати ракетами Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО

В результаті російської ракетної атаки ввечері 5 серпня у Хмельницькій області обійшлось без жертв і постраждалих, а українська протиповітряна оборона успішно відпрацювала по ворожих цілях. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За даними ОВА, ввечері 5 серпня пролунала серія вибухів в одній з громад області. Влада Хмельницької області подякувала силами ППО за "якісну роботу". Інформації щодо кількості збитих ворожих ракет наразі немає.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", – додали в ОВА.

Інформації про "прильоти" або роботу ППО у Старокостянтинові, де знаходиться військовий аеродром ЗСУ, наразі теж немає. Під час пусків російських ракет Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" летять саме в цьому напрямку. 26 липня на цей аеродром вже були направлені крилаті ракети Росії та чотири "Кинджали". Тоді над Старокостянтиновом працювала ППО, на місто падали уламки.

Сьогодні РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі. Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.

Пізніше Зеленський повідомив, що ракети РФ били по Мотор Січі у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Також ввечері 5 серпня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області. Є загиблі та поранені.

Цього ж вечора окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.

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