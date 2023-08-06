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Після спроби РФ атакувати ракетами Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 00:06
Після спроби РФ атакувати ракетами Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО - Фото
Ілюстративне фото - ЕРА

В результаті російської ракетної атаки ввечері 5 серпня у Хмельницькій області обійшлось без жертв і постраждалих, а українська протиповітряна оборона успішно відпрацювала по ворожих цілях. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.


За даними ОВА, ввечері 5 серпня пролунала серія вибухів в одній з громад області. Влада Хмельницької області подякувала силами ППО за "якісну роботу". Інформації щодо кількості збитих ворожих ракет наразі немає.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", – додали в ОВА.

Інформації про "прильоти" або роботу ППО у Старокостянтинові, де знаходиться військовий аеродром ЗСУ, наразі теж немає. Під час пусків російських ракет Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" летять саме в цьому напрямку. 26 липня на цей аеродром вже були направлені крилаті ракети Росії та чотири "Кинджали". Тоді над Старокостянтиновом працювала ППО, на місто падали уламки.

  • Сьогодні РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі. Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.
  • Пізніше Зеленський повідомив, що ракети РФ били по Мотор Січі у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.
  • Також ввечері 5 серпня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області. Є загиблі та поранені.
  • Цього ж вечора окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.
Оксана Житнюк
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