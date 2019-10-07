Пьяный водитель спровоцировал ДТП: есть погибший и травмированные

В Одесской области из-за столкновения автомобиля ВАЗ с Opel Astra один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Авария произошла вчера, 6 октября, около 17:00 возле села Каралино-Бугаз.
Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в алкогольном опьянении.
Водитель Opel Astra и трое его пассажиров, среди которых - 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
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