Пьяный водитель спровоцировал ДТП: есть погибший и травмированные

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области из-за столкновения автомобиля ВАЗ с Opel Astra один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла вчера, 6 октября, около 17:00 возле села Каралино-Бугаз.

Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в алкогольном опьянении.

Водитель Opel Astra и трое его пассажиров, среди которых - 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.

22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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