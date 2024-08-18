РФ массированно атаковала Торецкое направление, но Украина не потеряла позиции – Генштаб

В ходе боя Силы обороны уничтожили 10 единиц техники и обезвредили 68 российских оккупантов, из них – 41 безвозвратно

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Утром 18 августа Россия массированно атаковала Торецкое направление с целью прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону города. Однако украинским военным удалось отразить вражескую атаку и не допустить потерь позиций. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам военных, Россия атаковала в районах Северного и Железного Донецкой области.

В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону Торецкая, рассказали в Генштабе.

"Наши воины умелыми и слаженными действиями отразили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них – 41 безвозвратно", – подытожили военные.

Скриншот: Deepstate

1 августа бойцы Сил спецопераций остановили прорыв российских оккупантов в один из населенных пунктов на Торецком направлении.

6 августа 32 ОМБр сообщила, что бойцы бригады в течение недели отбили вблизи Торецка 79 вражеских штурмов.

Читайте также: Россияне не зашли в Торецк, но это пыталась сделать ДРГ – Центр при Совете нацбезопасности