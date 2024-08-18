Росія масовано атакувала Торецький напрямок, проте Україна не втратила позиції – Генштаб

У ході бою Сили оборони знищили 10 одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Зранку 18 серпня Росія масовано атакувала Торецький напрямок із метою прорвати позиції Сил оборони та просунутися в бік міста. Проте, українським військовим вдалося відбити ворожу атаку та не допустити втрат позицій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За словами військових, Росія атакувала в районах Північного та Залізного Донецької області.

Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони та просунутися у бік Торецька, розповіли в Генштабі.

"Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно", – підсумували військові.

Скриншот: Deepstate

1 серпня бійці Сил спецоперацій зупинили прорив російських окупантів до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.

6 серпня 32 ОМБр повідомила, що бійці бригади впродовж тижня відбили поблизу Торецька 79 ворожих штурмів.

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