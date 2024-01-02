РФ ударила авиабомбами по дому в Орехове – уничтожило подъезд, есть пострадавшая: фото

КАБ-500 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Российские захватчики дважды ударили управляемыми авиабомбами по Орехову на Запорожье, в результате ранило пожилую женщину. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Два российских авиационных удара произошли в 9:30, в результате изуродован дом – разрушен целый подъезд, пишет чиновник.

В больницу с ранениями доставили 75-летнюю женщину, жительницу одной из квартир этого дома, пишет Малашко.

Глава ОВА добавил фото с последствиями удара – виден разрушенный подъезд:

Фото: Юрий Малашко

По данным Центра нацсопротивления, в 2024 году российские захватчики планируют изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 000 авиабомб и неуправляемых ракет.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января. В результате атаки погибли четыре человека, 92 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробалистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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