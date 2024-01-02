РФ вдарила авіабомбами по будинку в Оріхові – знищило під'їзд, є постраждала: фото

КАБ-500 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники двічі вдарили керованими авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі, унаслідок цього поранило літню жінку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Два російські авіаційні удари сталися о 9:30, унаслідок них понівечено будинок – зруйновано цілий під'їзд, пише посадовець.

До лікарні з пораненнями доставили 75-річну жінку, мешканку однієї з квартир цього будинку, пише Малашко.

Голова ОВА додав фото з наслідками удару – видно зруйнований під'їзд:

Фото: Юрій Малашко

За даними Центру нацспротиву, у 2024 році російські загарбники планують виготовити та постачити 683 крилаті ракети та понад 215 000 авіабомб та некерованих ракет.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, 92 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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