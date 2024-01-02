РФ вдарила авіабомбами по будинку в Оріхові – знищило під'їзд, є постраждала: фото
КАБ-500 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники двічі вдарили керованими авіабомбами по Оріхову на Запоріжжі, унаслідок цього поранило літню жінку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Два російські авіаційні удари сталися о 9:30, унаслідок них понівечено будинок – зруйновано цілий під'їзд, пише посадовець.

До лікарні з пораненнями доставили 75-річну жінку, мешканку однієї з квартир цього будинку, пише Малашко.

Голова ОВА додав фото з наслідками удару – видно зруйнований під'їзд:

Фото: Юрій Малашко
Фото: Юрій Малашко
  • За даними Центру нацспротиву, у 2024 році російські загарбники планують виготовити та постачити 683 крилаті ракети та понад 215 000 авіабомб та некерованих ракет.
  • Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, 92 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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