РФ ударила по предприятию и инфраструктуре под Днепром. Повторно – по спасателям
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 15 декабря российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, попав пл предприятиям и ранив двух человек. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко.
В результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Пока его тушили, российские войска нанесли повторный удар. Ранения получили спасатель и работник предприятия 29 и 42 лет, они госпитализированы.
Также в результате атаки РФ в Павлограде и Пятихатках возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие.
- В ночь на 14 декабря Россия снова массированно атаковала дронами энергетическую, транспортную, промышленную и гражданскую инфраструктуру Одесской области.
- Днем 14 декабря россияне ударили по нескольких районах Запорожья, в результате чего повреждено АТБ, 1000 абонентов остались без света.
Комментарии (0)