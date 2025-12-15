РФ ударила по предприятию и инфраструктуре под Днепром. Повторно – по спасателям

В результате очередной российской атаки БпЛА есть повреждения в Синельниковском районе, Павлограде и Пятихатках

Фото: ГСЧС

В ночь на 15 декабря российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, попав пл предприятиям и ранив двух человек. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко.

В результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Пока его тушили, российские войска нанесли повторный удар. Ранения получили спасатель и работник предприятия 29 и 42 лет, они госпитализированы.

Также в результате атаки РФ в Павлограде и Пятихатках возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие.