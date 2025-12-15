РФ вдарила по підприємству й інфраструктурі Дніпропетровщини. Повторно – по рятувальниках

Фото: ДСНС

У ніч проти 15 грудня російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, влучивши у підприємства і поранивши двох людей. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і виконувач обов’язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Поки її гасили, російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства 29 і 42 років, їх ушпиталено.

Також внаслідок атаки РФ у Павлоград та П'ятихатках виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство.