РФ вдарила по підприємству й інфраструктурі Дніпропетровщини. Повторно – по рятувальниках
Фото: ДСНС

У ніч проти 15 грудня російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, влучивши у підприємства і поранивши двох людей. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і виконувач обов’язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Поки її гасили, російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства 29 і 42 років, їх ушпиталено.

Читайте також
Таємниці екіпажу "Тунгуски": як радянська зенітка захищає Київ від "шахедних" атак

Також внаслідок атаки РФ у Павлоград та П'ятихатках виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство.

РФ вдарила по підприємству й інфраструктурі Дніпропетровщини. Повторно – по рятувальниках
РФ вдарила по підприємству й інфраструктурі Дніпропетровщини. Повторно – по рятувальниках
РФ вдарила по підприємству й інфраструктурі Дніпропетровщини. Повторно – по рятувальниках
  • У ніч проти 14 грудня Росія знову масовано атакувала дронами енергетичну, транспортну, промислову та цивільну інфраструктуру Одеської області.
  • Вдень 14 грудня росіяни вдарили по кількох районах Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено АТБ, 1000 абонентів залишилися без світла.
обстрілБПЛАДніпропетровська областьшахед