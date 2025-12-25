Россия попала по пятиэтажке в Чернигове: есть жертва и раненые – видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Днем 25 декабря россияне ударили по пятиэтажке в Чернигове и объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Суспільне Чернігів сообщило о взрыве в городе в 12:56. Воздушные силы предупреждали о движении вражеского беспилотника в сторону города.
Впоследствии стало известно о попадании в дом, в результате которого возник пожар в квартире. По предварительным данным, погиб один человек. Еще трое ранены, среди них ребенок.
Также враг атаковал объект критической инфраструктуры.
- В ночь на 25 декабря Россия тоже наносила удары по Чернигову и области, в частности по энергетике. Погибли два человека, еще двое – получили ранения.
