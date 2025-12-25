Росія поцілила по п'ятиповерхівці у Чернігові: є жертва і поранені – відео

Shahed (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific Press)

Вдень 25 грудня росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Чернігові та об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Суспільне Чернігів повідомило про вибух у місті о 12:56. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника в бік міста.

Згодом стало відомо про влучання в будинок, внаслідок якого виникла пожежа у квартирі. За попередніми даними, загинула одна людина. Ще троє – поранені, серед них дитина.

Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.