Росія поцілила по п'ятиповерхівці у Чернігові: є жертва і поранені – відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Вдень 25 грудня росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Чернігові та об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Суспільне Чернігів повідомило про вибух у місті о 12:56. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника в бік міста.
Згодом стало відомо про влучання в будинок, внаслідок якого виникла пожежа у квартирі. За попередніми даними, загинула одна людина. Ще троє – поранені, серед них дитина.
Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.
- У ніч проти 25 грудня Росія теж завдавала ударів по Чернігову та області, зокрема по енергетиці. Загинули дві людини, ще двоє – зазнали поранень.
