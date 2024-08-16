Россия пыталась ударить по Киеву дронами 16 августа: какие последствия
В ночь на 16 августа Россия пыталась ударить по Киеву дронами: сейчас в столице без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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По предварительным данным, армия РФ запускала беспилотники с территории Курской области.
В столицу дроны противника добрались примерно через два часа, а воздушная тревога в городе длилась 44 минуты. В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны, отметил он.
"Обращу ваше внимание, что в последнее время участились воздушные тревоги. Накануне их было четыре за день. А с начала полномасштабного вторжения, за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200", – добавил он.
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- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силы ПВО сбили более 40 вражеских беспилотников.
- В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.
- В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО.
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