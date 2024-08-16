Росія намагалась вдарили по Києву дронами 16 серпня: які наслідки

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 16 серпня Росія намагалася вдарити по Києву дронами: наразі в столиці без руйнувань та постраждалих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За попередніми даними, армія РФ запускала безпілотники з території Курської області.

До столиці дрони противника дісталися приблизно за дві години, а повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони, зазначив він.

"Зверну вашу увагу, що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було чотири за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200", – додав він.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Сили ППО збили понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.

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