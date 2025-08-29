Россия сбросила четыре КАБа на пригород Запорожья, ранив годовалого ребенка
В ночь на 29 августа Россия ударила с авиации по поселку Малокатериновка Запорожского района, в результате чего ранения получил годовалый ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 22:59 28 августа Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) для Запорожской области. Журналист LIGA.net в Запорожье сообщил, что после 23:00 серия мощных взрывов была слышна и на южных окраинах областного центра.
Впоследствии стало известно, что Россия нанесла четыре удара по Малокатериновке в пригороде Запорожья, попав по жилой застройке.
Загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.
Ранения получил годовалый мальчик, медики оказали ему необходимую помощь.
От Малокатериновки до временно оккупированных территорий и зоны боевых действий – около 11 км.
- Утром 28 августа россияне атаковали ракетой одно из предприятий Запорожья.
- Всего за прошедшие сутки – с вечера 27 августа и в ночь на 28-е – Россия запустила по Украине почти 600 дронов и 31 ракету. В Киеве погибли 23 человека.
