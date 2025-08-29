Росія скинула чотири КАБи на передмістя Запоріжжя, поранивши однорічну дитину
У ніч проти 29 серпня Росія вгатила з авіації по селищу Малокатеринівка Запорізького району, внаслідок чого поранення отримала однорічна дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 22:59 28 серпня Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) для Запорізької області. Журналіст LIGA.net у Запоріжжі повідомив, що після 23:00 серію потужних вибухів було чути і на південних околицях обласного центру.
Згодом стало відомо, що Росія завдала чотирьох ударів по Малокатеринівці у передмісті Запоріжжя, поціливши по житловій забудові.
Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки й господарчі споруди, розташовані поруч.
Поранення отримав однорічний хлопчик, медики надали йому необхідну допомогу.
Від Малокатеринівки до тимчасово окупованих територій і зони бойових дій – близько 11 км.
- Зранку 28 серпня росіяни атакували ракетою одне з підприємств Запоріжжя.
- Загалом минулої доби – з вечора 27 серпня й у ніч проти 28-го – Росія запустила по Україні майже 600 дронів і 31 ракету. У Києві загинули 23 людини.
