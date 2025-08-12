Россия сбросила ФАБ-250 на жилой квартал Белозерского – фото

Под ударами 250-килограммовых авиабомб оказались многоквартирные дома. Есть погибшие и пострадавшие

Фото: Донецкая прокуратура

Поздно вечером 11 августа россияне сбросили авиабомбы на город Белозерское Покровского района Донецкой области, убив двух человек и ранив еще семерых. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

11 августа в 22:55 в Белозерском под ударами ФАБ-250 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, который должен увеличивать дальность и точность. – Ред.) оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские. Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли.

Ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний подросток. Они получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузию.

В местах попаданий повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

Скриншот с карты DeepState

Фото: Донецкая прокуратура

Фото: Донецкая прокуратура

Фото: Донецкая прокуратура

Это был второй удар по Белозерском за день. До этого, днем 11 августа, в результате прямого попадания в двухэтажный многоквартирный дом произошло разрушение кровли, перекрытия и нескольких квартир, сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Два человека получили ранения, повреждены четыре многоквартирных дома и три автомобиля.

Фото: ГСЧС