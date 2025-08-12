Росія скинула ФАБ-250 на житловий квартал Білозерського – фото

Під ударами 250-кілограмових авіабомб опинились багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі

Фото: Донецька прокуратура

Пізно ввечері 11 серпня росіяни скинули авіабомби на місто Білозерське Покровського району Донецької області, вбивши двох людей і поранивши ще сімох. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

11 серпня о 22:55 у Білозерському під ударами ФАБ-250 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що має збільшувати дальність і точність. – Ред.) опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний підліток. Вони отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.

В місцях влучань пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Скриншот із мапи DeepState

Фото: Донецька прокуратура

Фото: Донецька прокуратура

Фото: Донецька прокуратура

Це був другий удар по Білозерському за день. До цього, вдень 11 серпня, внаслідок прямого влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок сталося руйнування покрівлі, перекриття та кількох квартир, повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Дві людини отримали поранення, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три автівки.

Фото: ДСНС