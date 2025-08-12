Росія скинула ФАБ-250 на житловий квартал Білозерського – фото
Пізно ввечері 11 серпня росіяни скинули авіабомби на місто Білозерське Покровського району Донецької області, вбивши двох людей і поранивши ще сімох. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
11 серпня о 22:55 у Білозерському під ударами ФАБ-250 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що має збільшувати дальність і точність. – Ред.) опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули.
Поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний підліток. Вони отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.
В місцях влучань пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.
Це був другий удар по Білозерському за день. До цього, вдень 11 серпня, внаслідок прямого влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок сталося руйнування покрівлі, перекриття та кількох квартир, повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Дві людини отримали поранення, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три автівки.
- Станом на 6 серпня у Покровську Донецької області, в напрямку якого точаться одні з найзапекліших боїв на фронті, залишалося близько 1400 цивільних. Заїхати в місто було вже майже неможливо.
- 12 серпня "Азов" повідомив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.
Коментарі (0)