Россия убила дронами четырех человек, в том числе ребенка в поселке под Краматорском – фото
Россияне нанесли удары беспилотниками по поселку Черкасское Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пять человек ранены, трое из них – дети. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
22 января в 22:50 российские войска нанесли удары дронами "Герань-2" по частному сектору Черкасского.
В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его пятилетний сын, а также двое их соседей.
Кроме того, получили телесные повреждения мать погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также ранена 34-летняя местная жительница. На момент попадания пострадавшие находились в своих домах.
У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести.
Разрушены два дома.
- Днем 22 января россияне атаковали населенные пункты Казачья Лопань и Русская Лозовая в Харьковской области, в результате чего погибли двое волонтеров, еще один гражданский получил ранения.
- Также днем РФ атаковала Днепр беспилотниками, в результате чего есть разрушения в многоэтажке, пострадали люди.
- Примерно в это же время россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу, в результате ранения получили 13 человек, в том числе четверо детей.
Комментарии (0)