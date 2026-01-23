Россия убила дронами четырех человек, в том числе ребенка в поселке под Краматорском – фото

В результате российской атаки погиб пятилетний мальчик, его отец и двое соседей. Ранены мать погибшего ребенка и три девочки

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне нанесли удары беспилотниками по поселку Черкасское Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пять человек ранены, трое из них – дети. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

22 января в 22:50 российские войска нанесли удары дронами "Герань-2" по частному сектору Черкасского.

В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его пятилетний сын, а также двое их соседей.

Кроме того, получили телесные повреждения мать погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также ранена 34-летняя местная жительница. На момент попадания пострадавшие находились в своих домах.

У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести.

Разрушены два дома.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Черкасское на карте DeepState