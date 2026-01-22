Россия убила волонтеров, которые развозили хлеб в Харьковской области – фото

Атака на волонтеров (Фото: Telegram / Вячеслав Задоренко)

Российские войска днем 22 января атаковали населенные пункты Казачья Лопань и Русская Лозовая в Харьковской области, в результате чего погибли двое волонтеров и еще один гражданский получил ранения. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Атаки произошли сегодня между 11:30 и 12:00. На въезде в Казачью Лопань российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в котором двое местных волонтеров завозили хлеб для жителей поселка.

Удар дрона уничтожил гражданское авто. Двое мужчин в возрасте 35 и 63 года, которые находились в салоне, погибли на месте от полученных травм.

Примерно в то же время российские военные атаковали еще один гражданский автомобиль, который двигался по Русской Лозовой. В машине находились двое мужчин, которые смогли вовремя выбраться из нее.

Один из них – 70-летний местный житель – позже обратился за медицинской помощью. По информации начальника МВА, пока угрозы его жизни нет.

Атака Харьковской области (Фото: Telegram / Вячеслав Задоренко)

Обстрел волонтеров (Фото: Telegram Вячеслав Задоренко)

Последствия атаки (Фото: Telegram Вячеслав Задоренко)