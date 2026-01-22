Росія убила волонтерів, які розвозили хліб на Харківщині – фото

Окупанти атакували цивільні автомобілі в Харківській області, через що загинули двоє цивільних

Атака на волонтерів (Фото: Telegram / В'ячеслав Задоренко)

Російські війська вдень 22 січня атакували населені пункти Козача Лопань та Руська Лозова на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє волонтерів і ще один цивільний отримав поранення. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Атаки відбулися сьогодні між 11:30 та 12:00. На в’їзді до Козачої Лопані російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль, у якому двоє місцевих волонтерів завозили хліб для мешканців селища.

Удар дрону знищив цивільне авто. Двоє чоловіків віком 35 та 63 роки, які перебували в салоні, загинули на місці від отриманих травм.

Приблизно в той самий час російські військові атакували ще один цивільний автомобіль, який рухався по Руській Лозовій. У машині перебували двоє чоловіків, які змогли вчасно вибратися з неї.

Один із них – 70-річний місцевий мешканець – пізніше звернувся за медичною допомогою. За інформацією начальника МВА, наразі загрози його життю немає.

