Росія ракетами атакувала критичну інфраструктуру в Харкові – є значні пошкодження
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія атакувала Харків ракетами – значно пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
У проміжку з 10:00 до 10:50 ворог вдарив по місту чотирма ракетами по Слобідському району. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків російського дрона.
Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що станом на 10:49 інформація про постраждалих внаслідок атаки по місту не надходила.
Наразі уточнюються наслідки влучання, на місцях працюють необхідні екстрені служби.
- Росія четверту добу поспіль майже безперервно атакує Запоріжжя дронами. Через ранковий удар 19 січня місцева влада попередила про ймовірні перебої з водою і світлом.
- Також вночі ворог вдарив по Одесі та області, внаслідок чого без світла 30 000 родин. Під атакою були енергетика та газова інфраструктура.
