Росія ракетами атакувала критичну інфраструктуру в Харкові – є значні пошкодження
Харків (Ілюстративне фото: Суспільне)

Росія атакувала Харків ракетами – значно пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У проміжку з 10:00 до 10:50 ворог вдарив по місту чотирма ракетами по Слобідському району. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків російського дрона.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що станом на 10:49 інформація про постраждалих внаслідок атаки по місту не надходила.

Наразі уточнюються наслідки влучання, на місцях працюють необхідні екстрені служби.

  • Росія четверту добу поспіль майже безперервно атакує Запоріжжя дронами. Через ранковий удар 19 січня місцева влада попередила про ймовірні перебої з водою і світлом.
  • Також вночі ворог вдарив по Одесі та області, внаслідок чого без світла 30 000 родин. Під атакою були енергетика та газова інфраструктура.
Харківобстрілракетний удар