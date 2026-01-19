Росія ракетами атакувала критичну інфраструктуру в Харкові – є значні пошкодження

Ворог запустив чотири ракети по місту, також знайдені уламки БпЛА

Харків (Ілюстративне фото: Суспільне)

Росія атакувала Харків ракетами – значно пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У проміжку з 10:00 до 10:50 ворог вдарив по місту чотирма ракетами по Слобідському району. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків російського дрона.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що станом на 10:49 інформація про постраждалих внаслідок атаки по місту не надходила.

Наразі уточнюються наслідки влучання, на місцях працюють необхідні екстрені служби.