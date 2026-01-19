Россия ракетами атаковала критическую инфраструктуру в Харькове – есть значительные повреждения
Россия атаковала Харьков ракетами – значительно поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В промежутке с 10:00 до 10:50 враг ударил по городу четырьмя ракетами по Слободскому району. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков российского дрона.

Председатель областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 10:49 информация о пострадавших в результате атаки по городу не поступала.

Сейчас уточняются последствия попадания, на местах работают необходимые экстренные службы.

  • Россия четвертые сутки подряд почти непрерывно атакует Запорожье дронами. Из-за утреннего удара 19 января местные власти предупредили о вероятных перебоях с водой и светом.
  • Также ночью враг ударил по Одессе и области, в результате чего без света остались 30 000 семей. Под атакой были энергетика и газовая инфраструктура.
