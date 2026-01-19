Россия ракетами атаковала критическую инфраструктуру в Харькове – есть значительные повреждения

Враг запустил четыре ракеты по городу, также найдены обломки БпЛА

Харьков (Иллюстративное фото: Суспільне)

Россия атаковала Харьков ракетами – значительно поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В промежутке с 10:00 до 10:50 враг ударил по городу четырьмя ракетами по Слободскому району. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков российского дрона.

Председатель областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 10:49 информация о пострадавших в результате атаки по городу не поступала.

Сейчас уточняются последствия попадания, на местах работают необходимые экстренные службы.