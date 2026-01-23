Росія вбила дронами чотирьох людей, зокрема дитину у селищі під Краматорськом – фото

Внаслідок російської атаки загинув п'ятирічний хлопчик, його батько та двоє сусідів. Поранено матір загиблої дитини та трьох дівчат

Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни завдали ударів безпілотниками по селищу Черкаське Краматорського району Донецької області, внаслідок чого загинули чотири людини, зокрема дитина. Ще п'ятеро людей поранені, троє з них – діти. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

22 січня о 22:50 російські війська завдали ударів дронами "Герань-2" по приватному сектору Черкаського.

Внаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його п'ятирічний син, а також двоє їхніх сусідів.

Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 та 16 років. Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у своїх домівках.

У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки й садна. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий та середньої тяжкості.

Зруйновано два будинки.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Черкаське на мапі DeepState