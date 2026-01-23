Росія вбила дронами чотирьох людей, зокрема дитину у селищі під Краматорськом – фото
Росіяни завдали ударів безпілотниками по селищу Черкаське Краматорського району Донецької області, внаслідок чого загинули чотири людини, зокрема дитина. Ще п'ятеро людей поранені, троє з них – діти. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
22 січня о 22:50 російські війська завдали ударів дронами "Герань-2" по приватному сектору Черкаського.
Внаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його п'ятирічний син, а також двоє їхніх сусідів.
Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 та 16 років. Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у своїх домівках.
У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки й садна. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий та середньої тяжкості.
Зруйновано два будинки.
- Вдень 22 січня росіяни атакували населені пункти Козача Лопань і Руська Лозова на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє волонтерів, ще один цивільний отримав поранення.
- Також удень РФ атакувала Дніпро безпілотниками, внаслідок чого є руйнування у багатоповерхівці, постраждали люди.
- Приблизно в цей самий час росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, внаслідок поранення отримали 13 людей, зокрема четверо дітей.
