Россияне убили дроном гражданских и собаку на Харьковщине. Они выходили под белым флагом

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, прицельно атаковав гражданских в Кругляковке. Погибли два человека и собака

Иллюстративное фото: российский пропагандистский ресурс

Российские войска убили беспилотником двух гражданских и собаку в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщила 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада Десантно-штурмовых войск и показала видео 18+.

На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии РФ, совершенное 3 ноября. Оккупанты ударили беспилотником по гражданским жителям, которые шли по дороге под белым флагом.

В 77 бригаде отметили, что это была целенаправленная атака против безоружных мирных жителей, так как никаких военных объектов или позиций рядом не было.

Военные утверждают, что враг провел "операцию под чужим флагом" – сам снял эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и фальшивого обвинения Вооруженных Сил Украины.

Скриншот из видео

Кругляковка на карте DeepState