Россияне убили дроном гражданских и собаку на Харьковщине. Они выходили под белым флагом
Российские войска убили беспилотником двух гражданских и собаку в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщила 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада Десантно-штурмовых войск и показала видео 18+.
На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии РФ, совершенное 3 ноября. Оккупанты ударили беспилотником по гражданским жителям, которые шли по дороге под белым флагом.
В 77 бригаде отметили, что это была целенаправленная атака против безоружных мирных жителей, так как никаких военных объектов или позиций рядом не было.
Военные утверждают, что враг провел "операцию под чужим флагом" – сам снял эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и фальшивого обвинения Вооруженных Сил Украины.
- 24 сентября стало известно, что в Краматорском районе россияне расстреляли семью гражданских и захватили девочку в заложники для продвижения оккупационных войск.
- 20 октября сообщалось, что в Покровске российская ДРГ убила нескольких гражданских жителей города.
Комментарии (0)