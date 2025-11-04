Росіяни вбили дроном цивільних і собаку на Харківщині. Вони виходили під білим прапором
Російські війська вбили безпілотником двох цивільних і собаку у селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Про це повідомила 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ і показала відео 18+.
На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії РФ, здійснений 3 листопада. Окупанти вдарили безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором.
У 77 бригаді наголосили, що це була цілеспрямована атака проти беззбройних мирних мешканців, адже жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.
Військові стверджують, що ворог провів "операцію під чужим прапором" – сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.
- 24 вересня стало відомо, що у Краматорському районі росіяни розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники задля просування окупаційних військ.
- 20 жовтня повідомлялось, що у Покровську російська ДРГ вбила кількох цивільних мешканців міста.
