Росіяни вбили дроном цивільних і собаку на Харківщині. Вони виходили під білим прапором

Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин, прицільно атакувавши цивільних у Кругляківці. Загинули дві людини і собака

Ілюстративне фото: російський пропагандистський ресурс

Російські війська вбили безпілотником двох цивільних і собаку у селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Про це повідомила 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ і показала відео 18+.

На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії РФ, здійснений 3 листопада. Окупанти вдарили безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором.

У 77 бригаді наголосили, що це була цілеспрямована атака проти беззбройних мирних мешканців, адже жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.

Військові стверджують, що ворог провів "операцію під чужим прапором" – сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

Скриншот із відео

Кругляківка на мапі DeepState