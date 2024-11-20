Россияне ударили из "Торнадо-С" по Донецкой области: убили 11-летнего мальчика

Последствия атаки (Фото: Национальная полиция)

Днем в среду, 20 ноября, оккупанты нанесли удар по Краматорскому району Донецкой области, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в 15:40 оккупанты нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" по селе Первомарьевка Краматорского района. Попадание кассетных боеприпасов произошло по жилой застройке, где во дворе одного из домов погиб 11-летний мальчик.

Его 12-летняя сестра и 63-летний дедушка получили минно-взрывные травмы, ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Пострадавшие доставлены в больницу. Национальная полиция уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, его спасают врачи Днепра.

Кроме этого, в результате вражеской атаки в населенном пункте повреждены жилые дома и автомобили.

7 октября российские захватчики ударили по Славянску, в результате чего погиб мужчина. Кроме того, ранения получили семь человек, в том числе дети.

14 ноября прокуратура сообщила, что в Донецкой области правоохранители начали расследование по факту убийства гражданской женщины оккупантами.