Росіяни вдарили з "Торнадо-С" по Донецькій області: вбили 11-річного хлопчика

Сестра загиблого хлопчика перебуває у тяжкому стані, заявили в поліції

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

Вдень у середу, 20 листопада, окупанти завдали удару по Краматорському району Донецької області, унаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними прокуратури, о 15:40 окупанти завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" по селі Першомар’ївка Краматорського району. Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик.

Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь отримали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітки, рук і ніг. Постраждалих доставлено до лікарні. Національна поліція уточнила, що дитина перебуває у тяжкому стані, її рятують лікарі Дніпра.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та автівки.

7 жовтня російські загарбники вдарили по Слов'янську, унаслідок чого загинув чоловік. Крім того, поранення отримали семеро людей, зокрема діти.

14 листопада прокуратура повідомила, що у Донецькій області правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства цивільної жінки окупантами.