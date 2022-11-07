Россияне ударили по Николаеву ракетами – фото их обломков

Вскоре после 13:00 в прифронтовом Николаеве на фоне сирены предупреждения об опасности ракетного удара прогремели взрывы. Об этом сообщил LIGA.net источник в городе. Он не смог уточнить, была это работа системы противоракетной обороны или случился "прилет".

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После взрывов местное издание Nikvesti выложило в Telegram три снимка с "обломками ракеты, которую сбили над Николаевом".

ВАЖНО: нельзя снимать и выкладывать в Интернет видео и фото работы ПВО/ПРО, а также номера или другие уникальные идентификаторы на обломках ракет и дронов! Это помогает врагу корректировать будущие удары.

По состоянию на 14:05 воздушная тревога в области продолжается.

Официальных сообщений о "прилетах" или работе ПРО пока не было.

Фото: Nikvesti

7 ноября Минобороны сообщило, что в Украину прибыли, наконец, системы ПВО/ПРО NASAMS и Aspide. Детальнее о первой читайте в материале LIGA.net –"Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет".



Россияне регулярно бьют по Николаеву и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по городу и области десятки "шахедов". Эти дроны-камикадзе научились эффективно сбивать мобильные экипажи.

Работа ПРО в Николаеве, Харькове и Запорожье затруднена из-за их географического положения: слишком малое время подлета ракет, выпущенных с оккупированной территории или РФ.

В середине октября в Николаеве в горсовете СБУ задержала чиновника по подозрению в госизмене.

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Євген Пилипенко

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