Россияне ударили по Запорожью: есть погибший и раненые

В результате атаки разрушены два частных дома

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Вечером в понедельник, 23 сентября, россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры. Начался пожар, который оперативно потушили. Предварительно, без пострадавших.

Также россияне обстреляли жилую застройку Запорожья. Предварительно, один человек погиб, еще двое гражданских получили ранения. Разрушены два частных дома.

"Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь", – добавил Федоров.

В 21:50 Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб в Запорожской области. В 22:46 и 22:52 глава ОВА сообщил о взрывах в регионе.

Вечером 22 сентября россияне ударили по населенным пунктам Запорожской области – предварительно, оккупанты впервые в истории областного центра атаковали управляемыми авиабомбами.

ГСЧС сообщила, что в результате удара по Запорожью 22 сентября ранения получили 22 человека.

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