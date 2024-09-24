Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий і поранені

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Увечері в понеділок, 23 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, окупанти поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих.

Також росіяни обстріляли житлову забудову Запоріжжя. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє цивільних отримали поранення. Зруйновано два приватні будинки.

"Всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу", – додав Федоров.

О 21:50 Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб у Запорізькій області. О 22:46 та 22:52 очільник ОВА повідомив про вибухи в регіоні.

Увечері 22 вересня росіяни вдарили по населених пунктах Запорізької області – попередньо, окупанти вперше в історії обласного центру атакували керованими авіабомбами.

ДСНС повідомила, що унаслідок удару по Запоріжжю 22 вересня поранення отримали 22 людини.

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