СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото

Фото 3 - пресс-служба СБУ

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди "клиентов" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также изъято более 600 000 гривень и 15 000 евро.