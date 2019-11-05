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СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото

СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото - Фото
Фото 3 - пресс-служба СБУ
05.11.2019, 10:35

В СБУ сообщают, что среди "клиентов" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет. 

Среди "клиентов" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. 

Также изъято более 600 000 гривень и 15 000 евро.

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сбу конвертцентр
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