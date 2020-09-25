СБУ разоблачила депутата сельсовета на отчуждении земли Минобороны: фото

Проводится более 20 обысков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата одного из поселковых советов, который организовал схему отчуждения земельных участков, находящихся в собственности Минобороны во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельной комиссии, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны.

"Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, после этого злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га.

"Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно S5000 долларов США за 0,01 га. По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 млн грн", - уточнили в СБУ.

Правоохранители задокументировали факт переоформления документации, заключение договоров купли-продажи земельных участков и получения депутатом за их продажу $165 000 депутата в офисе нотариуса.

Проводится более 20 обысков.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, готовится сообщение им о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.

22 сентября сообщалось , что в Службе безопасности заявили, что задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук.

Арина Толина

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