СБУ разоблачила депутата сельсовета на отчуждении земли Минобороны: фото
Проводится более 20 обысков
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата одного из поселковых советов, который организовал схему отчуждения земельных участков, находящихся в собственности Минобороны во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельной комиссии, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны.
"Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка", - отметили в пресс-службе.
По данным СБУ, после этого злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га.
"Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно S5000 долларов США за 0,01 га. По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 млн грн", - уточнили в СБУ.
Правоохранители задокументировали факт переоформления документации, заключение договоров купли-продажи земельных участков и получения депутатом за их продажу $165 000 депутата в офисе нотариуса.
Проводится более 20 обысков.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, готовится сообщение им о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.
- 22 сентября сообщалось, что в Службе безопасности заявили, что задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук.
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