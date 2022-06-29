Ситуация на Донбассе. Обновления от военных по Лисичанску, дороге жизни в Бахмут, Авдеевке
Российские оккупанты основные усилия на Донецком направлении фронта бросают на попытку окружения сил обороны в Лисичанске, городе-спутнике Северодонецка. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.
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Захватчики продолжают наступать в направлении Волчеяровки и Верхнекаменки, а на Бахмутском направлении – на Медную Рыжую и Клиново.
"Имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клиново и вблизи трассы Е-40 в районе Углегорской ТЭС", – сообщили в штабе и уточнили, что для сохранения темпа наступления враг усилил там группировку батальонно-тактической группой.
Ориентировочная ситуация от deepstatemap:
Как пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, ситуация в Лисичанске "напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинает гореть дом за домом".
"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков около 200 снарядов, превратив в пепел несколько домов", – написал он.
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По данным Гайдая, обстреляны Золотаровка, Волчеяровка и сам Лисичанск, а 28 июня враг атаковал в сторону Спорного, что на самой админгранице Луганской и Донецкой областей (вблизи Верхнекаменки), "но вынужден был отойти".
Генштаб добавил, что на Новопавловское направление россияне переместили две батальонно-тактические группы с Авдеевского и Бахмутского направлений.
А на Авдеевском и Кураховском направлениях враг активных действий не вел, резюмировали в штабе.
- 27 июня в Лисичанске россияне ударили из "Урагана" по местным жителям, набиравшим воду.
- Вечером 28 июня глава Луганской ОВА Гайдай писал, что "взрываются и горят склады и казармы оккупантов", что может замедлить наступление РФ на востоке.
- О ситуации в Лисичанске он заявил, что задача сил обороны там – "выдержать максимально долго".
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