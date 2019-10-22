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Спасатели отыскали туристов, которые заблудились в горах

Спасатели отыскали туристов, которые заблудились в горах - Фото
Горы (фото - pixabay.com)
22.10.2019, 11:17

Вчера спасателям поступила информация о трех заблудившихся туристах

Спасателям удалось отыскать трех туристов, которые вчера заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

21 октября на горе Маковица потерялись двое туристов. Для их поисков ГСЧС привлекли восемь человек личного состава и одну единицу техники. Их отыскали и доставили к временному месту проживания в 21:40. 

В тот же день на горе Сивуля от туристической группы отстал и потерялся турист. Для проведения поисковых работ привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники. Он был найден и доставлен в село Осмолода. 

Состояние туристов удовлетворительное.

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ГСЧС туристы горы
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