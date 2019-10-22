Спасатели отыскали туристов, которые заблудились в горах

Горы (фото - pixabay.com)

Спасателям удалось отыскать трех туристов, которые вчера заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

21 октября на горе Маковица потерялись двое туристов. Для их поисков ГСЧС привлекли восемь человек личного состава и одну единицу техники. Их отыскали и доставили к временному месту проживания в 21:40.

В тот же день на горе Сивуля от туристической группы отстал и потерялся турист. Для проведения поисковых работ привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники. Он был найден и доставлен в село Осмолода.

Состояние туристов удовлетворительное.

6 октября Карпаты засыпало снегом: видео.

В начале января сообщалось , что около семи человек погибли в Альпах в результате сильного снегопада.

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