Танкер Delfi все еще лежит на мели. Когда уберут - неизвестно

Танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, все еще находится на месте происшествия, и сроки его транспортировки пока неизвестны. Об этом пишет Думская.
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге сегодня сообщил, что что собственник все еще занимается оценкой ущерба.
На рабочей встрече с собственниками была достигнута договоренность, что следующее заседание состоится не позднее 25 января, причем, по словам Куцего, собственник должен представить предварительный план действий с установленными сроками и стоимостью работ.
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