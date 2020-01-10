Танкер Delfi все еще лежит на мели. Когда уберут - неизвестно

Танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, все еще находится на месте происшествия, и сроки его транспортировки пока неизвестны. Об этом пишет Думская.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге сегодня сообщил, что что собственник все еще занимается оценкой ущерба.