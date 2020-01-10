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Танкер Delfi все еще лежит на мели. Когда уберут - неизвестно

Танкер Delfi все еще лежит на мели. Когда уберут - неизвестно - Фото
Танкер Delfi (Фото: facebook.com/uspa.gov.ua)
10.01.2020, 15:22

Собственник все еще оценивает размер ущерба и не предоставил план действий

Танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, все еще находится на месте происшествия, и сроки его транспортировки пока неизвестны. Об этом пишет Думская.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге сегодня сообщил, что что собственник все еще занимается оценкой ущерба.

По его словам, сейчас по заказу собственника проводятся водолазные работы, оценивается ущерб и дальнейшие действия. Местные власти могут ускорить процесс транспортировки танкера с пляжа.

На рабочей встрече с собственниками была достигнута договоренность, что следующее заседание состоится не позднее 25 января, причем, по словам Куцего, собственник должен представить предварительный план действий с установленными сроками и стоимостью работ.

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
  • 25 ноября 2019 года Одесский филиал Администрации морпортов заявил, что начнет снимать танкер Delfi с мели примерно через неделю, если судовладелец не сделает это сам.

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