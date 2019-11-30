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В Черновацах произошло ДТП: в горящем авто погибла семья – фото

В Черновацах произошло ДТП: в горящем авто погибла семья – фото - Фото
Фото: Укринформ
30.11.2019, 22:19

В аварии погибли двое взрослых и ребенок

В Черновцах на объездной дороге легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что легковой автомобиль загорелся после столкновения. По предварительной информации, в автомобиле погибла семья: двое взрослых и ребенок.

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О других пострадавших пока не сообщается.

Корреспондент LIGA.net пытается связать с пресс-службой Черновицкой полиции для выяснения деталей происшествия.

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