В Черновацах произошло ДТП: в горящем авто погибла семья – фото

Фото: Укринформ

В Черновцах на объездной дороге легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что легковой автомобиль загорелся после столкновения. По предварительной информации, в автомобиле погибла семья: двое взрослых и ребенок.

Читайте также: Четыре столкновения. В центре Киева произошла погоня: видео

О других пострадавших пока не сообщается.

Корреспондент LIGA.net пытается связать с пресс-службой Черновицкой полиции для выяснения деталей происшествия.

Смотрите также: ДТП с Кулебой. Водитель микроавтобуса прокомментировал аварию