В Гостомеле на детской площадке обнаружили гранату - фото

Граната (Фото: ГСЧС)

В субботу, 17 августа, в Гостомеле Киевской области на детской площадке обнаружили гранату. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли ручную гранату Ф-1 возле детской площадки поселка Гостомель.

"Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте и не подходите к нему. Сообщите об опасной находке на номер 101.

Фото: ГСЧС

11 мая 2024 года в Броварах Киевской области прогремел взрыв, было двое пострадавших – мужчина, бросивший гранату, и полицейский.

21 июня в Буче мужчина сел в машину к незнакомцу и, угрожая гранатой, потребовал отвезти его к границе с соседним государством.

29 июня правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату на Троещине на левом берегу Киева, в результате чего повреждены 11 автомобилей.

14 августа в киевском кафе взорвали гранату, жертв нет.

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