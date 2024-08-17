У Гостомелі на дитячому майданчику виявили гранату – фото

Граната (Фото: ДСНС)

У суботу, 17 серпня, у Гостомелі Київської області на дитячому майданчику знайшли гранату. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили ручну гранату Ф-1 біля дитячого майданчика селища Гостомель.

"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", – йдеться у повідомлення.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета не чіпайте та не підходьте до нього. Повідомте про небезпечну знахідку на номер 101.

Фото: ДСНС

11 травня 2024 року у Броварах Київської області пролунав вибух, було двоє постраждалих – чоловік, який кинув гранату, та поліціянт.

21 червня у Бучі чоловік сів у машину до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою.

29 червня правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату на Троєщині на лівому березі Києва, внаслідок чого пошкоджені 11 авто.

14 серпня у київському кафе підірвали гранату, жертв немає.

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