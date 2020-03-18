В Харькове перечислили маршруты наземного транспорта взамен метро: список

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове в связи остановкой работы метро из-за карантина с 18 марта по 3 апреля вводятся временные изменения маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Без изменения будут курсировать троллейбусы №1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47. Прекратят работу маршруты №7, 17, 20, 36, 42.



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Изменились маршруты таких троллейбусов:



№2 (часть): пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - пл. Свободы;



(часть): пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции;



№24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца "Потемкин" - Конный рынок - пл. Защитников Украины - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная);



№46: м/р "Горизонт" - бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная).



Без изменений будут курсировать трамваи №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27. Прекратят курсировать трамваи № 16 и 16А.



Изменит путь следования трамвай №5, который будет курсировать следующим образом: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал.



Изменят маршруты автобусы. Также организован дополнительный остановочный пункт в районе супермаркета "Рост" на ул. Плехановской, 135.

Городской наземный пассажирский транспорт будет заканчивать работу в 22:00.



Вечером 16 марта, в эфире программы Свобода слова президент Владимир Зеленский сказал, что Кернеса может ожидать уголовная ответственность за отказ закрыть в городе метро. Ранее тот заявил, что не выполнит решение Кабмина, так как "людям надо добираться на работу". Еще ранее он не хотел вводить карантин в школах Харькова.

Харькове все-таки закроют метрополитен из-за распространения коронавирусной инфекции. 17 марта сообщалось, что в

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