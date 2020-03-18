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В Харькове перечислили маршруты наземного транспорта взамен метро: список

В Харькове перечислили маршруты наземного транспорта взамен метро: список - Фото
Фото: city.kharkov.ua
18.03.2020, 10:36

В Харькове общественный транспорт будет заканчивать работу в 22:00

В Харькове в связи остановкой работы метро из-за карантина с 18 марта по 3 апреля вводятся временные изменения маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые  дублируют ветки метро. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Без изменения будут курсировать троллейбусы №1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47. Прекратят работу маршруты №7, 17, 20, 36, 42.

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Изменились маршруты таких троллейбусов:

№2 (часть): пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - пл. Свободы;

(часть): пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции;

№24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца "Потемкин" - Конный рынок - пл. Защитников Украины - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная);

№46: м/р "Горизонт" - бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная).

Без изменений будут курсировать трамваи №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27. Прекратят курсировать трамваи № 16 и 16А.

Изменит путь следования трамвай №5, который будет курсировать следующим образом: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал.

Изменят маршруты автобусы. Также организован дополнительный остановочный пункт в районе супермаркета "Рост" на ул. Плехановской, 135.

Городской наземный пассажирский транспорт будет заканчивать работу в 22:00.

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Арина Толина
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