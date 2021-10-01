В Харькове спасли больного COVID-19. Он пережил клиническую смерть

В Харькове медики спасли больного коронавирусной болезнью COVID-19, который пережил клиническую смерть. Об этом сообщает местный Центр экстренной медицинской помощи.

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Как сообщается, инцидент произошел в начале суток 30 сентября. 56-летний мужчина, который болел COVID-19, был в состоянии клинической смерти. Однако медикам удалось вернуть его к жизни.

Отмечается, что реанимировать пациента удалось сотрудникам 401-й и 402-й бригад – врачу Александру Лыске, фельдшеру Владимиру Венцелю, водителю Борису Адаменко, фельдшеру Антону Серикову, фельдшеру Анастасии Третьяковой и водителю Сергею Шишкину.

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В апреле 2021-го в Харькове медики COVID-бригады спасли больного коронавирусом мужчину, у которого остановилось сердце.

За прошедшие сутки в Украине выявили более 12 000 новых заболевших коронавирусом. Харьковская область лидирует по новым случаям COVID-19.

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Марк Сировой

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