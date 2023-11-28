В Харьковской области мужчина сбил насмерть двух военных и скрылся, его задержали – фото

22 ноября водитель Subaru наехал на двух военных. Один погиб на месте, второй – через несколько дней в больнице. Подозреваемый был задержан

Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области утверждает, что задержала мужчину, который 22 ноября наехал на двух военнослужащих и скрылся с места происшествия. Правоохранители сообщили, что оба пострадавших погибли.

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Инцидент произошел в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское.

По версии полиции, 29-летний водитель Subaru Forester сбил военных, когда они стояли на обочине возле припаркованного автомобиля Volkswagen Golf.

После этого мужчина якобы скрылся с места ДТП и не оказал помощь пострадавшим. Один из них от полученных травм скончался на месте, а второго с тяжелыми травмами госпитализировали. Впрочем, через несколько дней, не приходя в сознание, он умер в больнице.

Правоохранители пишут, что водитель Subaru несколько дней скрывался от них, но в конце концов его задержали.

Ему инкриминируют совершение сразу двух преступлений: нарушение ПДД и оставление в опасности. Если вину мужчины докажут, он может сесть в тюрьму до 10 лет.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.

Суд арестовал виновника ДТП, которое произошло в ночь на 22 октября на блокпосте на въезде в столицу. В результате аварии погиб военнослужащий.

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