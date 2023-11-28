У Харківській області чоловік збив на смерть двох військових та втік, його затримали – фото
Поліція Харківської області стверджує, що затримала чоловіка, який 22 листопада наїхав на двох військовослужбовців та втік з місця події. Правоохоронці повідомили, що обидва постраждалих загинули.
Інцидент стався в районі перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе.
За версією поліції, 29-річний водій Subaru Forester збив військових, коли ті стояли на узбіччі біля припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.
Після цього чоловік нібито втік із місця ДТП і не надав допомогу постраждалим. Один із них від отриманих травм помер на місці, а другого з тяжкими травмами ушпиталили. Утім, за кілька днів, не приходячи до тями, він помер у лікарні.
Правоохоронці пишуть, що водій Subaru декілька днів переховувався від них, але зрештою його затримали.
Йому інкримінують скоєння одразу двох злочинів: порушення ПДР та залишення в небезпеці. Якщо провину чоловіка доведуть, він може сісти в тюрму до 10 років.
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