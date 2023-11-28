У Харківській області чоловік збив на смерть двох військових та втік, його затримали – фото

22 листопада водій Subaru наїхав на двох військових. Один загинув на місці, другий – за кілька днів у лікарні. Підозрюваного затримали

Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківської області стверджує, що затримала чоловіка, який 22 листопада наїхав на двох військовослужбовців та втік з місця події. Правоохоронці повідомили, що обидва постраждалих загинули.

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Інцидент стався в районі перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе.

За версією поліції, 29-річний водій Subaru Forester збив військових, коли ті стояли на узбіччі біля припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.

Після цього чоловік нібито втік із місця ДТП і не надав допомогу постраждалим. Один із них від отриманих травм помер на місці, а другого з тяжкими травмами ушпиталили. Утім, за кілька днів, не приходячи до тями, він помер у лікарні.

Правоохоронці пишуть, що водій Subaru декілька днів переховувався від них, але зрештою його затримали.

Йому інкримінують скоєння одразу двох злочинів: порушення ПДР та залишення в небезпеці. Якщо провину чоловіка доведуть, він може сісти в тюрму до 10 років.

Фото: ГУНП у Харківській області

Фото: ГУНП у Харківській області

26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.

Суд заарештував винуватця ДТП, що сталася в ніч проти 22 жовтня на блокпості на вʼїзді до столиці. Внаслідок аварії загинув військовослужбовець.

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