В Херсонской области мужчина устроил стрельбу в жилом доме: есть раненый - фото

Правоохранители сообщили, что спецоперация по задержанию злоумышленника прошла без единого выстрела со стороны полицейских

В селе Велетенское Херсонской области 31-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья, ранив своего отца. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Вооруженный мужчина в неадекватном состоянии осуществлял выстрелы из ружья во дворе собственного дома. Ранение в ногу получил отец стрелка. Злоумышленника удалось обезвредить и задержать в результате проведенной спецоперации с участием сотрудников спецподразделения полиции КОРД и переговорщиков управления уголовного розыска", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в полицию обратилась жительница села и сообщила, что со двора соседа слышны звуки выстрелов.

В полиции уточнили, что родители пытались уговорить сына бросить ружье. "В результате мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мать злоумышленника сообщила полиции, что сын недавно вернулся с заработков, стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за помощью, и мужчина должен пройти обследование.

Начальник областной полиции Александр Прокудин рассказал, что правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали.

"После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан КОРДом. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал", - подчеркнул Прокудин.

У задержанного изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

Мужчине может грозить до 15 лет заключения. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической.

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Арина Толина

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