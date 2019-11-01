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В Житомире массаж закончился для мужчины переломом позвоночника

В Житомире массаж закончился для мужчины переломом позвоночника - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
01.11.2019, 12:22

Полиция открыла уголовное производство по факту ст. 140 УК

В полицию обратился 44-летний житель Житомира с заявлением о якобы нанесении ему травм врачом во время массажа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области. 

Полицейские начали уголовное производство для установления всех обстоятельств. 

Заявитель рассказал, что в начале октября во время сеанса массажа он получил тяжкие телесные повреждения. По словам мужчины, из кабинета врача его забрала скорая, поскольку самостоятельно он идти не мог. 

По предварительным выводам, у потерпевшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков, что является тяжкими телесными повреждениями. 

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Нацполиция позвоночник перелом массаж
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