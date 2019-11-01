В Житомире массаж закончился для мужчины переломом позвоночника

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В полицию обратился 44-летний житель Житомира с заявлением о якобы нанесении ему травм врачом во время массажа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Полицейские начали уголовное производство для установления всех обстоятельств.

Заявитель рассказал, что в начале октября во время сеанса массажа он получил тяжкие телесные повреждения. По словам мужчины, из кабинета врача его забрала скорая, поскольку самостоятельно он идти не мог.

По предварительным выводам, у потерпевшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков, что является тяжкими телесными повреждениями.

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