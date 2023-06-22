В Киеве на Малышко произошел взрыв газа в многоэтажке. Есть разрушения и погибший — фото

В Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв газа в 16-этажном доме, разрушено четыре квартиры. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, разрушено четыре квартиры, еще шесть были повреждены. Пожар возник на седьмом и восьмом этажах на площади 250 кв. м.

Взрыв произошел в 03:45 из-за утечки газа.

Спасены 18 человек, к ликвидации последствий привлекли 70 спасателей и 13 единиц техники. На месте работают психологи.

Два человека травмированы, еще 18 спасены. Работы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО в 06:38. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами нашли тело погибшего.

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