У Києві на Малишка стався вибух газу у багатоповерхівці. Є руйнування та загиблі — фото

У Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка стався вибух газу у 16-поверховому будинку, зруйновано чотири квартири. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, зруйновано чотири квартири, ще шість було пошкоджено. Пожежа виникла на сьомому та восьмому поверхах на площі 250 кв. м.

Вибух стався о 03:45 через витік газу.

Врятовано 18 осіб, до ліквідації наслідків залучили 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи.

Двоє людей травмовано, ще 18 врятовано. Роботи продовжуються.

ОНОВЛЕНО о 06:38. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого.

ОНОВЛЕНО о 08:35. Двоє людей загинули, четверо постраждалих. Пожежу ліквідовано.

Союзники повідомили, що на червень 2023 року Росія тримає в готовності десятки літаків Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К.

Україна з травня 2023 року просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, аналогічні британським Storm Shadow, але в Берліні "дуже обережні щодо цього".

За словами секретаря РНБО Данілова, одним із пріоритетів ЗСУ зараз, у середині червня 2023 року, є знищення артилерії росіян.

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