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У Києві на Малишка стався вибух газу у багатоповерхівці. Є руйнування та загиблі — фото

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22.06.2023, 06:21
У Києві на Малишка стався вибух газу у багатоповерхівці. Є руйнування та загиблі — фото - Фото
Наслідки вибуху газу у Києві (Фото: КМВА)

У Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка стався вибух газу у 16-поверховому будинку, зруйновано чотири квартири. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, зруйновано чотири квартири, ще шість було пошкоджено. Пожежа виникла на сьомому та восьмому поверхах на площі 250 кв. м.

Вибух стався о 03:45 через витік газу.

Врятовано 18 осіб, до ліквідації наслідків залучили 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи.

Двоє людей травмовано, ще 18 врятовано. Роботи продовжуються.

ОНОВЛЕНО о 06:38. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого.

ОНОВЛЕНО о 08:35. Двоє людей загинули, четверо постраждалих. Пожежу ліквідовано.

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Дмитро Гриниченко
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