В Киеве умерла третья жертва атаки 29 ноября, а в Днепре возросло количество пострадавших

В Днепре еще двое пострадавших обратились за помощью врачей после ракетной атаки 1 декабря

Атака по Днепру (Фото: ГСЧС)

В Киеве до трех человек увеличилось количество погибших из-за атаки 29 ноября. А в Днепре по состоянию на утро возросло число пострадавших из-за ракетного удара 1 декабря. Об этом сообщили местные власти.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в больнице скончался пострадавший мужчина, который находился в тяжелом состоянии. В результате массированной атаки врага 29 ноября сразу было известно о двух погибших и 27 пострадавших, среди которых ребенок.

В Днепре 2 декабря объявлен днем траура по четырем погибшим в результате ракетного удара накануне. Глава областной военной администрации Владислав Гайвоненко сообщил, что количество пострадавших возросло до 45 человек – за помощью к врачам обратились еще двое жителей города.