У Києві померла третя жертва атаки 29 листопада, а у Дніпрі зросла кількість постраждалих

У Києві до трьох осіб збільшилася кількість загиблих через атаку 29 листопада. А в Дніпрі станом на ранок зросло число постраждалих через ракетний удар 1 грудня. Про це повідомила місцева влада.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні помер постраждалий чоловік, який перебував у важкому стані. Внаслідок масованої атаки ворога 29 листопада одразу було відомо про двох загиблих та 27 постраждалих, серед яких дитина.
У Дніпрі 2 грудня оголошено днем жалоби за чотирма загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайвоненко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 осіб – по допомогу до лікарів звернулися ще двоє мешканців міста.
- 29 листопада росіяни випустили 36 ракет та майже 600 БпЛА по Україні. Правий берег столиці залишився без світла через російський обстріл.
- Вдень 1 грудня Росія завдала ракетного удару по Дніпру – ворог поцілив балістикою в СТО та підприємства. Також пошкоджено чотири багатоповерхівки.
