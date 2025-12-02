У Києві померла третя жертва атаки 29 листопада, а у Дніпрі зросла кількість постраждалих

У Дніпрі ще двоє постраждалих звернулися по допомогу лікарів після ракетної атаки 1 грудня

Атака по Дніпру (Фото: ДСНС)

У Києві до трьох осіб збільшилася кількість загиблих через атаку 29 листопада. А в Дніпрі станом на ранок зросло число постраждалих через ракетний удар 1 грудня. Про це повідомила місцева влада.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні помер постраждалий чоловік, який перебував у важкому стані. Внаслідок масованої атаки ворога 29 листопада одразу було відомо про двох загиблих та 27 постраждалих, серед яких дитина.

У Дніпрі 2 грудня оголошено днем жалоби за чотирма загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайвоненко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 осіб – по допомогу до лікарів звернулися ще двоє мешканців міста.