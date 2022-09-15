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В Кировоградской области успешно отработала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 01:36
В Кировоградской области успешно отработала ПВО - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

В Кировоградской области в ночь на 15 сентября сообщали о взрывах, после чего глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил об успешной работе украинских сил противовоздушной обороны.

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Около полуночи в местных пабликах жители писали о звуках взрывов.

В 00:26 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога, а в 00:31 Райкович сообщил о "неспокойной ночи".

Позднее глава ОВА объявил первые детали – в районе Первозвановской территориальной громады успешно отработала украинская ПВО. На месте работают соответствующие службы.

  • 14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. На месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду. Жителей некоторых улиц просят эвакуироваться.
  • По данным Генштаба, 13 сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили рекордные 17 ракет врага.
Оксана Житнюк
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