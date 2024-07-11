В Молдове автобус, который ехал в Киев, попал в ДТП – погибли два человека

По информации полиции, водитель автомобиля решил развернуться на трассе и в него врезался рейсовый автобус

Фото: Полиция Молдовы

11 июля рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем – погибли два человека в легковушке. Об этом сообщило издание NewsMaker со ссылкой на данные полиции.

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Издание отметило, что авария произошла в Рышканском районе. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

По информации полиции, водитель автомобиля решил развернуться на трассе на сплошной линии разметки – в этот момент в него врезался рейсовый автобус.

Фото: Полиция Молдовы

В польском городе Гданьск в ночь на 29 мая два украинских подростка погибли в дорожной аварии.

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20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и опрокинулся на обочину автобус с украинцами.

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